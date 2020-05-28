Ліверпуль домашні матчі може грати на нейтральних полях

Джерело - tribuna.com.
Ліверпуль ймовірно, проведе свої домашні матчі АПЛ на нейтральних полях.
Про це повідомляє The Times.
Влада стурбована, що на ключових іграх сезону уболівальники англійського клубу будуть збиратися у стадіонів, порушуючи правила соціального дистанціювання, прийняті в період пандемії коронавірусу.
Ліверпулю залишилося зіграти 4 домашні матчі в чемпіонаті - з Крістал Пелас, Астон Віллою, Бернлі і Челсі.
Команда Юргена Клоппа займає перше місце в АПЛ, на 25 очок випереджаючи Манчестер Сіті.
Нагадаємо, матч Ліверпуль - Атлетіко привів до 41 смерті від коронавірусу.