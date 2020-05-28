Ліверпуль домашні матчі може грати на нейтральних полях

Ліверпуль може не зіграти домашніх матчів на рідному стадіоні

Ліверпуль ймовірно, проведе свої домашні матчі АПЛ на нейтральних полях.

Про це повідомляє The Times.

Влада стурбована, що на ключових іграх сезону уболівальники англійського клубу будуть збиратися у стадіонів, порушуючи правила соціального дистанціювання, прийняті в період пандемії коронавірусу.

Ліверпулю залишилося зіграти 4 домашні матчі в чемпіонаті - з Крістал Пелас, Астон Віллою, Бернлі і Челсі.

Команда Юргена Клоппа займає перше місце в АПЛ, на 25 очок випереджаючи Манчестер Сіті.

Нагадаємо, матч Ліверпуль - Атлетіко привів до 41 смерті від коронавірусу.