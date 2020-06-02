Ювентус визначився з майбутнім Буффона

Джанлуїджі Буффоном залишиться у Ювентусі

Ювентуса домовився з воротарем Джанлуїджі Буффоном про продовження контракту.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, нова угода 42-річного голкіпера з туринським клубом буде укладено до літа 2021 року. Інші умови угоди залишаються невідомими.

У поточному сезоні Буффон провів 11 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 9 голів і тричі зіграв на нуль.

Буффон грає у Туріні з 2001 року, але з перервою на річне відрядження до ПСЖ.

Нагадаємо, Барселона і Ювентус можуть обмінятися гравцями.