Лунін повернеться в Реал і буде дублером Куртуа

Джерело - football24.ua.
Клуб другого іспанського дивізіону Ов'єдо не зможе зберегти на наступний сезон голкіпера Андрія Луніна, який виступає за клуб Сегунди на правах оренди з Реала.
Про це повідомляє Футбол 24.
Воротар збірної України по завершенні сезону-2019/20 повернеться в Реал.
Лунін стане другим воротарем Реала в наступному сезоні. Альфонс Ареоля – нинішній дублер основного голкіпера мадридців Тібо Куртуа, залишає мадридський клуб після закінчення орендної угоди.
Раніше повідомлялося, що Лунін залишиться в Ов'єдо.