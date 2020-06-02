Лунін повернеться в Реал і буде дублером Куртуа

Український воротар не залишається в Ов'єдо на наступний сезон.

Клуб другого іспанського дивізіону Ов'єдо не зможе зберегти на наступний сезон голкіпера Андрія Луніна, який виступає за клуб Сегунди на правах оренди з Реала.

Про це повідомляє Футбол 24.

Воротар збірної України по завершенні сезону-2019/20 повернеться в Реал.

Лунін стане другим воротарем Реала в наступному сезоні. Альфонс Ареоля – нинішній дублер основного голкіпера мадридців Тібо Куртуа, залишає мадридський клуб після закінчення орендної угоди.

Раніше повідомлялося, що Лунін залишиться в Ов'єдо.