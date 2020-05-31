Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні ціную українця Руслана Маліновського за вміння добре увійти в гру.

Про це заявив сам наставник команди.

"Гомес тренується, граючи, він може відіграти три матчі поспіль. Йому не дуже подобається тренуватися. Тоді як Ілічич вирішив у цьому році вбити себе в Зінгоніі (тренувальна база Аталанти. - прим.). Я не знаю, хто його переконав.

Ціную Малиновського за вміння добре увійти в гру, його націленість на ворота. Він може бути тим, хто вирішує долю епізоду", – зазначив Гасперіні.