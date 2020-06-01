Коста може змінити чемпіонат

Хавбек Ювентуса Дуглас Коста, який раніше виступав за Шахтар, може змінити чемпіонат.

Про це повідомляє Calciomercato.

Бразилець може стати частиною великого обміну між Ювентусом і Атлетіко. Головний тренер матрацників Дієго Сімеоне шукає посилення в фланг атаки, тому як Тома Лемар не виправдав очікувань. Однак бразилець обійдеться мадридцям мінімум в 50 мільйонів євро. Атлетіко в обмін на бразильця може відправити до Італії Томаса Партея або Стевана Савича.

Раніше, Ювентус відмовився міняти П’янича на Ракитича.