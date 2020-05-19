Ювентус відмовився міняти П’янича на Ракитича

Барселона не змогла домовитися про трансфер Міралема П’янича

Барселона хоче підписати півзахисника Ювентуса Міралема П’янича.

Про це повідомляє Goal.com.

Барселона запропонувала півзахисника Івана Ракитича в обмін на 30-річного боснійця, однак італійський клуб відмовив.

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У цьому сезоні П’янич зіграв за Ювентус 22 матчі в Серії А, забив 3 м'ячі і віддав 4 гольові передачі. Ракитич зіграв за Барсу в 21 грі Ла-Ліги і зробив три ассисти.

Нагадаємо, чотири гравці Барселони відмовляються покидати клуб.