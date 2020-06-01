Клуб Першої ліги відмовився догравати чемпіонат і пропонує анулювати всі результати

Результати нинішнього сезону слід анулювати для всіх клубів Першої ліги у сезоні 2019/2020 років.

Про це заявив голова наглядової ради клубу Миколаїв Сергій Кантор.

"29 травня на електронну пошту МФК Миколаїв прийшов лист від ПФЛ в якому нас, по суті, поставили перед фактом, що рішення, яке було прийнято на раді ліг 21.05.2020 (про дострокове завершення чемпіонату 2019/20) має бути переголосовано. C самого початку виникнення цих, по суті, визнаних у всьому світі форс-мажорних обставин і по сьогоднішній день, ми, як клуб, дотримуємося однієї з даного питання позиції, про яку ми неодноразово заявляли в пресі і безпосередньо на самій раді!

Ми вважаємо, що сьогодні завершення чемпіонату, без обміну між лігами є самим раціональним і мудрим рішенням стосовно всіх клубів, які брали участь в нинішньому розіграші.

Давайте будемо своє рішення поважати! Єдине, що я вважаю, буде правильним - це затвердити дату початку наступного сезону, який, на нашу думку, при сприятливій епідеміологічну обстановку повинен починатися в середині липня, як це було в минулі роки", - зазначив Кантор.