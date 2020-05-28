Реал готовий обміняти чотирьох гравців на Погба

Поль Погба може влітку змінити клуб

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба може продовжити кар'єру в Реалі.

Про це повідомляє The Sun.

Мадридці готові обміняти француза на чотирьох гравців - Мартіна Едегора, Хамеса Родрігеса, Лукаса Васкеса і Маріано Діаса.

У нинішньому сезоні Поль Погба провів за МЮ всього вісім матчів. Більшу частину сезону хавбек пропустив через травму щиколотки.

У грудні 27-річний півзахисник відновився від травми, але отримав рецидив, після того як бурхливо відсвяткував весілля свого брата.

Портал Transfermarkt.com оцінює його вартість в 80 млн євро.

Раніше повідолялося, що Ювентус відмовився від трансферу Погба.