Максимов назвав гравців, які покинуть Ворсклу

Ворскла по завершенню сезону розпрощається із трьома гравцями.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Юрій Максимов.

"Перший матч завжди важкий. Деякі футболісти були не в фізичній формі, деякі пізно повернулися. Двох хорватів ми чекали довго. Були проблеми і у наших іноземців - Папу, Якубу і Кані. Їм було важко через Рамадану. Вони не їли і не пили.

По першому матчу до футболістів зауважень немає. Старалися, але десь не вистачило везіння. Чи не використовували моменти, все пішло навпаки. Тепер потрібно переварити це все і рухатися далі.