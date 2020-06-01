Максимов назвав гравців, які покинуть Ворсклу

Джерело - vorskla.com.ua.
Ворскла по завершенню сезону розпрощається із трьома гравцями.
Про це розповів головний тренер полтавського клубу Юрій Максимов.
"Перший матч завжди важкий. Деякі футболісти були не в фізичній формі, деякі пізно повернулися. Двох хорватів ми чекали довго. Були проблеми і у наших іноземців - Папу, Якубу і Кані. Їм було важко через Рамадану. Вони не їли і не пили.
По першому матчу до футболістів зауважень немає. Старалися, але десь не вистачило везіння. Чи не використовували моменти, все пішло навпаки. Тепер потрібно переварити це все і рухатися далі.
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Будемо підпускати на тренування молодих. Є там і Власов. Але U-19 і U-21 інший рівень, інші швидкості.
У Опанасенко була травма, він два місяці лікувався. Набирає форму, зіграв 15 хвилин з Олександрією. Важко увійти в таку гру, тому випускали.
У Артура, Габелко і Мартиненко закінчуються контракти, не розраховуємо на них", - розповів Максимов.
Нагадаємо, Ворскла на останніх хвилинах втратила перемогу над Львовом.