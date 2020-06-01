 Максимов назвав гравців, які покинуть Ворсклу | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар завдяки дублю Марлоса переграв Динамо у 24 турі УПЛ
Вчора 18:55 6155 1
Борець збірної України підтримав колишнього регіонала у якості "тітушки"
Сьогодні 11:20 246
Російський блогер, якого побив український боєць, виявився сином засновника МММ
Сьогодні 11:15 277
Шахтар впевнено розібрався з Динамо, Зоря поступилася Олександрії. Відеоогляд матчів 24 туру УПЛ
Сьогодні 11:02 546 1
Михайличенко: Шкода, що перша гра після перерви саме з Шахтарем
Вчора 22:09 957
Шахтар - Динамо: підсумки матчу 24 туру УПЛ
Вчора 19:41 1047
Шахтар Донецьк - Динамо Київ 3:1. Як це було
Вчора 18:55 16980 1
Джошуа розповів, що завадило Кличку стати найвідомішим боксером у світі
Вчора 16:40 3180
9 квартир, 10 автомобілів і мільйони доларів. Григорій Суркіс подав електронну декларацію
Вчора 13:56 1622
Шахтар Донецьк - Динамо Київ: анонс і прогноз
Вчора 08:09 3162
Блоги
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Андрій Твердохліб
29.05.2020 20:03 2407
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував навички боїв без правил. Вийшло круто!
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував навички боїв без правил. Вийшло круто! Андрій Твердохліб
29.05.2020 16:02 5589 3
Усик проти Ломаченка: тренер згадав як боксери грали в волейбол
Усик проти Ломаченка: тренер згадав як боксери грали в волейбол Андрій Твердохліб
29.05.2020 15:31 1172
ФОТО. Легенда Динамо подарував неймовірний букет дружині на річницю весілля
ФОТО. Легенда Динамо подарував неймовірний букет дружині на річницю весілля Андрій Твердохліб
29.05.2020 09:13 16170
Динамо - Шахтар: усі скандали Класичного
Динамо - Шахтар: усі скандали Класичного Valeriy Ruchka
29.05.2020 08:48 3401
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:45 Футбол Попов і Михайліченко пропустять 25 тур УПЛ 96
11:29 Футбол Санчо встановив унікальне досягнення у Бундеслізі 331
11:20 Блог Борець збірної України підтримав колишнього регіонала у якості "тітушки" 246
11:15 Блог Російський блогер, якого побив український боєць, виявився сином засновника МММ 277
11:15 Футбол Метревелі: Михайличенко грамотно вибудував тактику на гру з Шахтарем 323
11:02 Футбол Шахтар впевнено розібрався з Динамо, Зоря поступилася Олександрії. Відеоогляд матчів 24 туру УПЛ 546 1
10:58 Інше Попович та Стаховський приєдналися до акції Стань кумиром 310
10:57 Футбол Погба готовий до переходу у ПСЖ у випадку провалу з Реалом 298
10:48 Футбол Максимов назвав гравців, які покинуть Ворсклу 494
10:32 Футбол Денисов: Відчувалася прірва між Шахтарем і Динамо в класі 862
10:22 Блог Сторінку захисника Динамо зламав невідомий араб 641
10:16 Футбол Левченко: Динамо не вистачає на два тайми 433
10:09 Футбол УПЛ: Результати та як виглядає турнірна таблиця після 24 туру 1078
09:56 Футбол Визначився розклад перших турів Ла-Ліги 677
09:46 Футбол Чемпіоншип вслід за АПЛ відновлює чемпіонат 744
09:31 Футбол Сабо: Гравці середньої лінії Динамо - футболісти Першої ліги 798
09:13 Бокс Хей назвав умови бою Усик – Чісора 1712
08:56 Футбол Попов розкритикував суддівство у матчі Шахтар – Динамо 2204 1
08:46 Футбол Денисов: У Смалійчука є партнер на Заході 1383
08:27 Футбол Падерборн - Боруссія Д 1:6. Огляд матчу 1102
08:13 Футбол Шевчук: Попов погладив Степаненка по обличчю, удару не було 2549
31 Травня 2020
23:58 Футбол Ференцварош Реброва у більшості не переміг Академію Пушкаша у 26 турі чемпіонату Угорщини 1734
23:48 Футбол Брюгге зберіг можливість викупу контракту Соболя у Шахтаря 1425
23:35 Футбол Хавбек Зорі: З Олександрією грати складніше, ніж з Динамо і Шахтарем 1383
23:21 Футбол Капітан Динамо: Хочеться просто привітати Шахтар з перемогою 1858

Максимов назвав гравців, які покинуть Ворсклу

Сьогодні 10:48 494 0
Юрій Максимов прокоментував матч проти ФК Львів
Максимов назвав гравців, які покинуть Ворсклу
#Ворскла, #Максимов

Джерело - vorskla.com.ua.

Ворскла по завершенню сезону розпрощається із трьома гравцями.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Юрій Максимов.

"Перший матч завжди важкий. Деякі футболісти були не в фізичній формі, деякі пізно повернулися. Двох хорватів ми чекали довго. Були проблеми і у наших іноземців - Папу, Якубу і Кані. Їм було важко через Рамадану. Вони не їли і не пили.

По першому матчу до футболістів зауважень немає. Старалися, але десь не вистачило везіння. Чи не використовували моменти, все пішло навпаки. Тепер потрібно переварити це все і рухатися далі.

Актуально: Ворскла - Львів 1:1. Огляд матчу

Будемо підпускати на тренування молодих. Є там і Власов. Але U-19 і U-21 інший рівень, інші швидкості.

У Опанасенко була травма, він два місяці лікувався. Набирає форму, зіграв 15 хвилин з Олександрією. Важко увійти в таку гру, тому випускали.

У Артура, Габелко і Мартиненко закінчуються контракти, не розраховуємо на них", - розповів Максимов.

Нагадаємо, Ворскла на останніх хвилинах втратила перемогу над Львовом.

Коментарі ()