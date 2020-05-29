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В АПЛ деякі матчі відбуватимуться на нейтральних стадіонах

Сьогодні 17:16 820 0
Ліверпуль не зможе зіграти на домашньому стадіоні, поки не оформить чемпіонство
В АПЛ деякі матчі відбуватимуться на нейтральних стадіонах
#АПЛ, #Ліверпуль

Джерело - football.ua.

Футбольна поліція Англії погодила з керівництвом Прем'єр-ліги список поєдинків, які відбудуться на нейтральних стадіонах.

Про це повідомляє The Guardian.

Важливо: В АПЛ підтвердили відновлення чемпіонату 17 червня

Поза рідними стінами відбудуться матчі Манчестер Сіті - Ліверпуль, Манчестер Сіті - Ньюкасл, Манчестер Юнайтед - Шеффілд Юнайтед, Ньюкасл - Ліверпуль і Евертон - Ліверпуль.

Крім того, якщо команда Клоппа не зможе оформити чемпіонство в вищезазначених іграх, то вони будуть виступати на нейтральних стадіонах аж до оформлення перемоги в турнірі.

Нагадаємо, в АПЛ виявили ще чотирьох хворих на коронавірус.

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