В АПЛ деякі матчі відбуватимуться на нейтральних стадіонах

Джерело - football.ua.
Футбольна поліція Англії погодила з керівництвом Прем'єр-ліги список поєдинків, які відбудуться на нейтральних стадіонах.
Про це повідомляє The Guardian.
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Поза рідними стінами відбудуться матчі Манчестер Сіті - Ліверпуль, Манчестер Сіті - Ньюкасл, Манчестер Юнайтед - Шеффілд Юнайтед, Ньюкасл - Ліверпуль і Евертон - Ліверпуль.
Крім того, якщо команда Клоппа не зможе оформити чемпіонство в вищезазначених іграх, то вони будуть виступати на нейтральних стадіонах аж до оформлення перемоги в турнірі.
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