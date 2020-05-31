37-річний ексворотар Динамо, Шахтаря і збірної України Рустам Худжамов був не правив, що очікував не цікавий матч Шахтаря з Динамо (3:1).

Про це заявив сам колишній голкіпер.

"Я був не правий. Перед початком матчу я говорив, що він буде нецікавим. Але матч вийшов динамічним і класним. Сподіваюся, так буде і далі.

Динамо класно розпочало матч, вони були краще в перші 30 хвилин точно. Але після пропущеного гола, коли гра стала рівною за рахунком, Шахтарю стало простіше йти вперед і нав'язувати свою гру.

Індивідуальна майстерність Марлоса зіграла вирішальну роль, хоча справа не тільки в ньому. Перший гол - фірмовий для Марлоса. Акцентований удар, дуже влучний. Другий м'яч він забив не своєю "робочою" ногою, але здається, що у Марлоса обидві ноги робочі.

Ця ситуація з VAR, зі скасованим голом... Потрібно дивитися і розбиратися. Я не дійшов єдиного висновку.

Гол Буяльського зарахували вірно, хоч епізод і був дуже динамічним.

Попов не бив акцентовано Тараса. Він міг не зорієнтуватися при розіграші штрафного. Мені здається, він не хотів затримати Тараса. Це було продовження руху. Думаю, скасований гол негативно вплинув на Динамо", - зазначив Худжамов.