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Менхенгладбаська Боруссія розгромила Уніон у 29 турі Бундесліги

Сьогодні 18:24 330 0
У звітному матчі Тюрам оформив дубль
Менхенгладбаська Боруссія розгромила Уніон у 29 турі Бундесліги
#Боруссія, #Уніон

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 травня, у матчі 29 туру чемпіонату Німеччини з футболу Боруссія (Менхенгладбах) перемогла Уніон (Берлін).

У першому таймі матчу господарі забили два голи. Після перерви гості один гол відіграли. Але далі забивали лише гравці Боруссії.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
31 травня, 29 тур

Боруссія (Менхенгладбах) - Уніон (Берлін) 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 17 Нойгаус, 2:0 - 41 Тюрам, 2:1 - 50 Андерссон, 3:1 - 59 Тюрам, 4:1 - 81 Плеа

Нагадаємо, Вердер обіграв Шальке.

Раніше, Баєр мінімально переміг Фрайбург.

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