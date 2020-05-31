Левадія та Нимме Калью з українцями знищили своїх суперників

Левадія у турнірці йде без очкових втрат

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 травня, у 4-му турі чемпіонату Естонії відбулися два матчі.

Нимме Калью з трьома українцями у складі розгромила Тулевик. Веремієв і Лобай провели увесь матч, Марковича замінили на 74-ій хвилині.

У складі Левадії увесь матч провів українець Олександр Сафронов, а його нинішня команда переграла Пайде. Коломоєць виходив на заміну у складі Левадії.

Чемпіонат Естонії - Мейстріліга

4 тур, 31 травня

Тулевик - Нимме Калью 0:6 (0:3)

Голи: 0:1 - 18 Паю, 0:2, 27 Віктор, 0:3 - 45+2 Віктор, 0:4 - 48 Субботін, 0:5 - 62 Паю, 0:6 - 85 Паю

Левадія - Пайде 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Кірс, 2:0 - 46 Касе (авт), 3:0 - 58 Коюадло, 3:1 - 80 Луц, 4:1 - 86 Круглов

Раніше, український півзахисник залишив Левадію.