Український півзахисник залишив Левадію

Ткачук з Левадією він двічі вигравав срібні медалі першості

У 25-річного хавбека Юрія Ткачука завершився контракт з естонською Левадією.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Ткачук перейшов з Карпат до Левадії на правах оренди взимку 2018-го, а згодом підписав повноцінну угоду. За два роки українець провів 60 матчів у чемпіонаті Естонії, в яких відзначився 3 голами та 11 асистами. Разом з Левадією він двічі вигравав срібні медалі першості.

За Левадію наразі виступає 4 українці - Зураб Очігава, Олександр Сафронов, Ігор Жураховський і Юрій Коломоєць.

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