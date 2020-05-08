Український півзахисник залишив Левадію

Джерело - football24.ua.
У 25-річного хавбека Юрія Ткачука завершився контракт з естонською Левадією.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Ткачук перейшов з Карпат до Левадії на правах оренди взимку 2018-го, а згодом підписав повноцінну угоду. За два роки українець провів 60 матчів у чемпіонаті Естонії, в яких відзначився 3 голами та 11 асистами. Разом з Левадією він двічі вигравав срібні медалі першості.
За Левадію наразі виступає 4 українці - Зураб Очігава, Олександр Сафронов, Ігор Жураховський і Юрій Коломоєць.
Раніше, Кополовець розповів про повернення Олега Кононова у Карпати.