Визначено найкращого захисника АПЛ

Став відомий рейтинг найкращих захисників АПЛ

Став відомий рейтинг найкращих захисників АПЛ.

Про це повідомляє Squawka.

Очолив рейтинг екскапітан Челсі Джон Террі, на другому місці опинився ексгравець Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд, третім став колишній захисник Арсенала та Тоттенгема Сол Кемпбелл.

ТОП-15 найкращих захисників АПЛ

1. Джон Террі (Челсі)

2. Ріо Фердінанд (Вест Гем, Лідс, Манчестер Юнайтед, КПР)

3. Сол Кемпбелл (Тоттенгем, Арсенал, Портсмут)

4. Тоні Адамс (Арсенал)

5. Неманя Видич (Манчестер Юнайтед)

6. Гарі Паллістер (Манчестер Юнайтед, Мідлсбро)

7. Рікарду Карвалью (Челсі)

8. Стів Брюс (Манчестер Юнайтед)

9. Венсан Компані (Манчестер Сіті)

10. Вірджіл ван Дейк (Саутгемптон, Ліверпуль)

11. Яп Стам (Манчестер Юнайтед)

12. Джеймі Каррагер (Ліверпуль)

13. Самі Гююпя (Ліверпуль)

14. Коло Туре (Арсенал, Манчестер Сіті, Ліверпуль)

15. Ледлі Кінг (Тоттенгем)

Нагадаємо, в АПЛ деякі матчі відбуватимуться на нейтральних стадіонах.