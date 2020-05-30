Михайленко назвав терміни повернення Супряги

Нападник Дніпро-1 Владислав Супряга може відновитися до наступного матчу УПЛ.

Про це розповів головний тренер дніпровської команди Дмитро Михайленко.

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"Наскільки тривалим буде відсутність Супряги? Сподіваємось, що до наступного матчу він буде готовий. Він має невеликі проблеми зі спиною. На цю гру вирішили не ризикувати його здоров’ям. Очікуємо, що наступного тижня він розпочне тренування у загальній групі", - розповів Михайленко.