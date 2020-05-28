Експерти виділив гру Владислава Супряги

Колишній захисник Інтера та експерт каналу Sky Sport Даніеле Адані назвав десять найперспективніших футболістів світу, включивши в нього форварда молодіжної збірної України Владислава Супрягу.

Про це розповів сам експерт.

"Згадуючи Шевченко ... Владислав Супряга 2000 року народження. Дійсно, сильний футболіст. Він належить київському Динамо, але зараз знаходиться в оренді в Дніпрі-1, де забив 8 м'ячів в 17 матчах ліги", - розповів Адані.

Нагадаємо, Супряга і Булеца можуть залишитися в Дніпро-1.