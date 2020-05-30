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Олександрія – Зоря 1:0. Огляд матчу

Сьогодні 21:35 822 0
Огляд матчу Олександрія – Зоря
Олександрія – Зоря 1:0. Огляд матчу
#Олександрія, #УПЛ, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

Олександрія завдяки сумнівному пенальті обіграла Зорю у 24 турі УПЛ.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
30 травня, 24 тур

Олександрія – Зоря 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 90+4 Гречишкін (пен)

Олександрія: Паньків (к), Ковалець, Третьяков (Задерака,62), Мірошніченко, Бухал, Лучкевич (Шастал,79), Сітало (Безбородько,79), Пашаєв, Грицук, Гречишкін (Банада,56), Дубра

Запасні: Білик, Гордієнко, Бабогло, Стецьков, Довгий

Зоря: Махарадзе, Хомченовський (Луньов,73), Вернидуб (к), Чеберко, Михайліченко, Цвек, Юрченко, Кочергін, Лєднєв, Перович (Громов,73), Кабаєв (Тимчик,61)

Запасні: Васіль, Каменюка, Абу Ханна, Іванісеня, Чайковський, Циганікс

Попередження: Пашаєв, 45+2 – Лєднєв,70, Луньов,77, Міхайліченко, 80, Вернидуб, 89

Нагадаємо, Дніпро-1 розгромив Олімпік у 24 турі УПЛ.

Також, Десна переграла Колос.

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