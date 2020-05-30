Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 розгромив Олімпік у 24 турі УПЛ.
32 хвилина. Відео голу Булеци
62 хвилина. Відео голу Адамюка
77 хвилина. Відео голу Тейлора
90+3 хвилина. Відео голу Політила
Дніпро-1 – Олімпік 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 32 Булеца, 2:0 – 62 Адамюк, 3:0 – 77 Тейлор, 3:1 - 90+3 Політило (пенальті)
Дніпро-1: 33. Юрчук, 3. Адамюк, 71. Лопирьонок, 15. Логінов, 8. Польовий, 4. С.Кравченко (кап), 20. Ді Франко (25.Когут,63), 69. Вакулко (18. Сніжко, 81), 23. Лукас Тейлор (77. Чичиков,81), 10. Булеца (29. Назаренко,63), 9. Хобленко (7. Коркішко, 71).
Запасні: 31. Кліщук, 44. Батагов, 11. Шаповал, 91. Сабатіні.
Олімпік: 1. Кринський, 11. Ксьонз (17. Баланюк.68), 4. Гришко (кап), 13. Зотько (3. Литвин,73), 54. Лебеденко, 44. Цимбалюк, 29. М.Кравченко, 21. Кравчук (9. Завійський, 68), 89. Політило, 19. Тейшейра (7. Балашов, 73), 8. Захедітабар (42. Є.Пасіч,82).
Запасні: 12. Альїмі, 88. Вербний, 14. Романовський,74. Снурніцин.
Попередження: Вакулко (41), Захедітабар (54), Зотько (69).
Нагадаємо, Десна переграла Колос у 24 турі УПЛ.