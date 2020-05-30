Костишин здивований фізичною формою Колоса

Гравці Колоса у грі з Десною продемонстрували гарну фізичну форму.

Про це розповів головний тренер Колоса Руслан Костишин.

"Хороша гра в нашому виконанні. Так, були помилки, але я задоволений якістю гри. А результатом, звичайно, ні - ми не хотіли програвати, грали на перемогу. Будемо намагатися набирати очки в наступних матчах.

У плані підготовки ми нічого не змінювали. Ми не підходили до цієї гри так, як повинні підходити до гри в чемпіонаті. Це було моє рішення. Ми були не в тих кондиціях, в яких треба виходити на матч УПЛ. Найважливіші матчі для нас ще попереду.

Але, попри це, фізично ми виглядали добре. Десь я навіть здивований тим, як добре хлопці виглядали фізично", - розповів Костишин.