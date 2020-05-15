 Соболь із Брюгге офіційно став чемпіоном Бельгії | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Гонорари Ломаченка можуть різко скоротитися
Сьогодні 17:46 2027
Соболь із Брюгге офіційно став чемпіоном Бельгії
Сьогодні 21:14 226
Дмитренко став бронзовим призером чемпіонату Європи
Сьогодні 15:39 613
Бурсак: Грицай - неадекватний якийсь
Сьогодні 12:38 2989 2
Боруссія зіграє проти Шальке, Уніон прийме Баварію: розклад матчів 26 туру Бундесліги
Сьогодні 09:31 1149
АЕК запропонує Чигринському новий контракт
Вчора 22:46 1425
Сьомін покинув Локомотив
Вчора 20:14 2551
Звіробій: Усик до віку залишиться ганьбою в історії українського народу
Вчора 19:14 6922 14
В УПЛ назвали умови відновлення чемпіонату
Вчора 17:29 2145
Ковалець став новим головним тренером Чорноморця
Вчора 16:43 3165
Блоги
ВІДЕО. Даяна Ястремська - триразова чемпіонка турнірів WTA
ВІДЕО. Даяна Ястремська - триразова чемпіонка турнірів WTA Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:50 357
Яніна Соколова зробила Усику несподівану пропозицію! 18+
Яніна Соколова зробила Усику несподівану пропозицію! 18+ Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:42 7396 6
Даяні Ястремській - 20! ТОП-15 найкращих ударів і розіграшів у виконанні українки
Даяні Ястремській - 20! ТОП-15 найкращих ударів і розіграшів у виконанні українки Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:12 448
18 років тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів
18 років тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:48 1793
Про мутки Павелка та майбутнє Карпат і Чорноморця - ТаТоТаке
Про мутки Павелка та майбутнє Карпат і Чорноморця - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:13 830
Про примирення з Динамо, конфлікт з Павелком і повернення Вацка - Олександр Денисов
Про примирення з Динамо, конфлікт з Павелком і повернення Вацка - Олександр Денисов Valeriy Ruchka
Вчора 15:24 2139
Найдорожчі українські футболісти прямо зараз
Найдорожчі українські футболісти прямо зараз Valeriy Ruchka
Вчора 12:55 1423
Перший європейський кубок в історії Динамо. 45-років тому кияни виграли Кубок володарів кубків
Перший європейський кубок в історії Динамо. 45-років тому кияни виграли Кубок володарів кубків Valeriy Ruchka
Вчора 10:02 1924
Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема
Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема Valeriy Ruchka
13.05.2020 17:50 1626 3
Динамівський день. 39 років тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків
Динамівський день. 39 років тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків Андрій Твердохліб
13.05.2020 15:59 2162
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Андрій Твердохліб
13.05.2020 12:14 4077
Тренер, що випередив час. 11 цитат Лобановського
Тренер, що випередив час. 11 цитат Лобановського Valeriy Ruchka
13.05.2020 12:13 3459
18 років тому помер Валерій Лобановський
18 років тому помер Валерій Лобановський Valeriy Ruchka
13.05.2020 08:48 3390
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 2 роки тому Ломаченко переміг Лінареса
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 2 роки тому Ломаченко переміг Лінареса Андрій Твердохліб
12.05.2020 21:45 3394
Я повернувся. Майк Тайсон показав свої феноменальні тренування
Я повернувся. Майк Тайсон показав свої феноменальні тренування Valeriy Ruchka
12.05.2020 16:39 1919
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:41 Футбол Вердер відправив легенду клубу на карантин 103
22:25 Футбол Торпедо-БелАЗ – Городея 3:1. Огляд матчу 202
22:15 Футбол Шапаренко: У мене були пропозиції від Шахтаря 241
21:57 Футбол Ексфункціонер Барселони анонсував повернення Енріке 323
21:45 Футбол Гаттузо вмовить лідерів Наполі залишитися у клубі 367
21:31 Футбол Гент влітку відпустить Яремчука 496
21:14 Футбол Соболь із Брюгге офіційно став чемпіоном Бельгії 226
20:55 Бокс Ф'юрі не планує битися з Усиком 825
20:45 Футбол Лідери Першої ліги проти відновлення чемпіонату – Циганик 688
20:30 Футбол Олімпік вийшов із карантину 606
20:17 Бокс Чотири боксери покинули Sparta Boxing Promotion 1497
19:50 Футбол Торпедо-БелАЗ переміг Городею у 9 турі чемпіонату Білорусі 666
19:50 Блог ВІДЕО. Даяна Ястремська - триразова чемпіонка турнірів WTA 359
19:45 Футбол Матч Шахтар – Динамо може відбутися у Києві 1076
19:30 Футбол Італійські клуби відмовляються відновлювати тренування 1141
19:15 Футбол Фред: Потрапив до збірної Бразилії через відмінну гру за Шахтар 1025
18:58 Автоспорт Формула-1 домовилася про гонки у Австрії, Англії та Бельгії 1203
18:45 Бокс Джошуа у 2020 році встигне провести лише один бій - промоутер 1373
18:33 Футбол Караваєв: До матчу з Шахтарем Динамо підійде у максимально можливих кондиціях 1372
18:13 Теніс ATP продовжила паузу до 31 липня 1227
17:58 Футбол Швед піде в наступному сезоні з Селтіка - Гаттон 1709
17:46 Бокс Гонорари Ломаченка можуть різко скоротитися 2027
17:31 Баскетбол Капітан збірної України з баскетболу став вільним агентом 1400
17:16 Пряма трансляція Боруссія Дортмунд - Шальке: онлайн-трансляція матчу 26 туру Бундесліги. LIVE 1916
17:14 Футбол Галатасарай призупинив тренування через COVID-19 у співробітників клубу 1220

Соболь із Брюгге офіційно став чемпіоном Бельгії

Сьогодні 21:14 226 0
Український захисник Едуард Соболь став чемпіоном Бельгії
Соболь із Брюгге офіційно став чемпіоном Бельгії
#Брюгге, #Соболь, #Бельгія

Джерело - ukrinform.ua.

Брюгге, за який виступає український захисник Едуард Соболь, офіційно оголосили чемпіоном Бельгії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Генеральна асамблея Про Ліги прийняла рішення достроково завершити футбольний чемпіонат Бельгії. За дострокове припинення чемпіонату проголосували не менше 84% клубів.

Брюгге лідирував в чемпіонату, випереджаючи Гент на 15 очок. Сам Соболь в поточному сезоні зіграв в 26 матчах чемпіонату з 29, відзначившись чотирма результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Брюгге хоче знизити ціну на Соболя.

Коментарі ()