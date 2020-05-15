Соболь із Брюгге офіційно став чемпіоном Бельгії

Український захисник Едуард Соболь став чемпіоном Бельгії

Брюгге, за який виступає український захисник Едуард Соболь, офіційно оголосили чемпіоном Бельгії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Генеральна асамблея Про Ліги прийняла рішення достроково завершити футбольний чемпіонат Бельгії. За дострокове припинення чемпіонату проголосували не менше 84% клубів.

Брюгге лідирував в чемпіонату, випереджаючи Гент на 15 очок. Сам Соболь в поточному сезоні зіграв в 26 матчах чемпіонату з 29, відзначившись чотирма результативними передачами.

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Eindklassement - Classement final

Jupiler Pro League 2019-2020#JPL pic.twitter.com/Ba3vMM0G5m — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) May 15, 2020

Раніше повідомлялося, що Брюгге хоче знизити ціну на Соболя.