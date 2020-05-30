Карпати не будуть оскаржувати можливу технічну поразку від Маріуполя

У Карпатах готові прийняти будь-яке рішення УПЛ чи УАФ щодо скасованого матчу проти Маріуполя.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Матч 24-го туру Карпати – Маріуполь був скасований через позитивні результати тестування на коронавірус у гравців львівського клубу. У Карпатах не оскаржуватимуть рішення УПЛ, якщо ліга вирішить не переносити гру, а зарахує львівському клубу технічну поразку.

"Наш клуб опинився у ситуації, коли на перше місце виходять не очки та результат, а здоров’я футболістів і працівників. На жаль, всесвітня зараза не оминула стороною наше місто, що потерпає від коронавірусної інфекції, та наш клуб. Напередодні матчу проти ФК Маріуполь ми отримали невтішні результати від медиків, які проводили необхідні процедури. У нас біда і ми не бажаємо нікому опинитися в нашій ситуації.

Важливо: УПЛ відклала матч Карпати - Маріуполь

Однак, Карпати не дозволять нікому маніпулювати результатами тестування та виголошувати принизливі гіпотези. Карпати, як самобутній клуб з історією, традиціями, стилем та уболівальниками стоїть вище за тих, хто спекулює на наших проблемах та має намір розжитися лайками та репостами, вигадуючи найрізноманітніші версії щодо, буцімто, нашого бажання зірвати чемпіонат. Для нас здоров’я наших працівників і наших футболістів є дорожчим за очки.

Тому ми офіційно заявляємо, що у разі, якщо УПЛ та УАФ ухвалять рішення зарахувати Карпатам технічну поразку через не проведений матч проти ФК Маріуполь, ми жодним чином таку позицію оскаржувати не будемо", - йдеться в заяві Карпат.