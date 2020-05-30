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ПСЖ пропонує 70 млн за Милинковича-Савича

Сьогодні 15:12 518 0
Раніше президент Лаціо не хотів продавати серба дешевше за 100 млн
ПСЖ пропонує 70 млн за Милинковича-Савича
#ПСЖ, #Лаціо, #Савич

Джерело - terrikon.

Французький Парі Сен-Жермен включився в боротьбу за сербського півзахисника Лаціо Сергія Милинкович-Савича.

Про це повідомляє terrikon.

Парижани вже зробили пропозицію в розмірі 70 млн євро, розраховуючи, що така ставка могла б спрацювати. Втім, у ПСЖ досить багато конкурентів в особі Ювентуса, Інтера та Манчестер Юнайтед.

Інша справа, що будь-які подібні пропозиції, судячи з усього, все ж будуть відхилені. Лаціо близький до того, щоб завоювати пряму путівку в Лігу чемпіонів і продовжує боротьбу за чемпіонський титул.

Раніше Лаціо визначився з ціною на Милинковича-Савича.

Також, ПСЖ готує рекордний контракт для Мбаппе.

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