ПСЖ пропонує 70 млн за Милинковича-Савича

Джерело - terrikon.
Французький Парі Сен-Жермен включився в боротьбу за сербського півзахисника Лаціо Сергія Милинкович-Савича.
Про це повідомляє terrikon.
Парижани вже зробили пропозицію в розмірі 70 млн євро, розраховуючи, що така ставка могла б спрацювати. Втім, у ПСЖ досить багато конкурентів в особі Ювентуса, Інтера та Манчестер Юнайтед.
Інша справа, що будь-які подібні пропозиції, судячи з усього, все ж будуть відхилені. Лаціо близький до того, щоб завоювати пряму путівку в Лігу чемпіонів і продовжує боротьбу за чемпіонський титул.
Раніше Лаціо визначився з ціною на Милинковича-Савича.
Також, ПСЖ готує рекордний контракт для Мбаппе.