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Сетьєн: Правило п'яти замін зашкодить Барселоні

Сьогодні 13:52 802 0
Свіжі гравці допоможуть суперникам каталонців
Сетьєн: Правило п'яти замін зашкодить Барселоні
#Сетьєн, #Барселона, #Ла-Ліга

Джерело - Marca.

Нове правило, яке дозволяє проводити відразу п'ять замін в матчі має нашкодити каталонській Барселоні.

Таку думку висловив головний тренер "блаугранас" Кіке Сетьєн.

"Я думаю, що правило п'яти замін зашкодить нам, тому що ми вирішували результати багатьох матчів на останніх хвилинах, а зараз у наших суперників будуть свіжі гравці. Скоро буде багато матчів. Спека позначиться на грі і може вплинути на травми", - сказав Сетьєн

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"Ми сподіваємося, що вся ця ситуація принесе менше шкоди, ніж люди вважають. Можливо, буде багато травм, як у Німеччині, тому що ми майже два місяці сиділи на дивані, а не грали", - підсумував менеджер.

Нагадаємо, Барселона визначилась з майбутнім Фаті.

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