Ла-Ліга визначилася з датою відновлення сезону

Джерело - Marca.
Cезон-2019/20 років в чемпіонаті Іспанії відновиться 11 червня, а наступний почнеться у вересні.
Про це заявив президент Ла Ліги Хав'єр Тебас.
"Рестарт ліги запланований на 11 червня. Понад 130 наших співробітників працюють, щоб все можна було зробити по-новому. Поїздки, організація тощо.
Найважливішим днем стане той, коли Ла Ліга буде визнаний дограти. Коли стартує наступний сезон? Ми готуємося до 12 вересня", - сказав Тебас.
Поточний сезон іспанської Ла Ліги призупинили в середині березня через пандемію коронавірусу. У таблиці чемпіонату лідирує Барселона, яка випереджає Реал на два очки.
Нагадаємо, Барселона визначилась з майбутнім Фаті.