Ла-Ліга визначилася з датою відновлення сезону

Рестарт ліги запланований на 11 червня

Джерело - Marca.

Cезон-2019/20 років в чемпіонаті Іспанії відновиться 11 червня, а наступний почнеться у вересні.

Про це заявив президент Ла Ліги Хав'єр Тебас.

"Рестарт ліги запланований на 11 червня. Понад 130 наших співробітників працюють, щоб все можна було зробити по-новому. Поїздки, організація тощо. Найважливішим днем стане той, коли Ла Ліга буде визнаний дограти. Коли стартує наступний сезон? Ми готуємося до 12 вересня", - сказав Тебас.

Поточний сезон іспанської Ла Ліги призупинили в середині березня через пандемію коронавірусу. У таблиці чемпіонату лідирує Барселона, яка випереджає Реал на два очки.

Нагадаємо, Барселона визначилась з майбутнім Фаті.