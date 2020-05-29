Микита Шевченко прокоментував матч Шахтар - Динамо

Перемога Шахтаря над Динамо може допомогти Зорі вийти на чисте друге місце у разі, коли луганчани переможуть Олександрію.

Про це перспективи луганського клубу розповів воротар Микита Шевченко.

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"Якщо Зоря обіграє Олександрію, а Динамо програє Шахтарю, луганчани вийдуть на чисте друге місце.. Будемо вболівати за Шахтар в матчі з Динамо, але перед цим, звичайно, треба думати про те, як обіграти команду Шарана. Це першочергове завдання", - розповів Шевченко.

Нагадаємо, гравці Шахтаря пройшли тестування на коронавірус перед матчем з Динамо.