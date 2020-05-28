В АПЛ підтвердили відновлення чемпіонату 17 червня

Джерело - tribuna.com.
На зборах клубів АПЛ було прийнято рішення про дату поновлення сезону.
Про це повідомляє пресслужба АПЛ.
Рестарт Прем'єр-ліги повинен відбутися 17 червня, але відзначається, що головна умова - дотримання всіх вимог безпеки.
Чемпіонат відновиться відкладеними матчами 28-го туру: Манчестер Сіті - Арсенал і Астон Вілла - Шеффілд Юнайтед. Так у всіх клубів ліги буде зіграно по 29 матчів. 30-й тур розпочнеться 19 червня.
Всі матчі відбудуться без глядачів.
Раніше повідомлялося, що клуби АПЛ хочуть відтермінувати поновлення сезону.
Нагадаємо, в АПЛ виявили ще чотирьох хворих на коронавірус.