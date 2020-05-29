Давід Луїс може повернутися у Португалію

У разі, якщо Давід Луїс покине Арсенал влітку, Бенфіка готова підписати свого колишнього гравця.

Про це повідомляє O Jogo.

Згідно з умовами контракту 33-річного бразильця з Арсеналом, після закінчення сезону-2019/20 угода може бути продовжено ще на рік за взаємною згодою сторін, однак "каноніри" поки не збираються починати переговори.

Тим часом президент Бенфіки Луїш Філіпе Вієйра заявив, що двері клубу завжди відкриті для Давіда Луїса.

Єдиною проблемою є зарплата футболіста: в Арсеналі він отримує 4 млн євро на рік, що вдвічі перевищує ліміт зарплати для гравців Бенфіки.

Раніше, Португалія офіційно повідомила дату відновлення сезону.