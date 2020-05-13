Португалія офіційно повідомила дату відновлення сезону

Змагання мають відновитися 4 червня

Професійна футбольна ліга Португалії (LPFP) ухвалила рішення щодо рестарту місцевого національного чемпіонату сезону-2019/2020.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

Перша гра 25-го туру чемпіонату Португалії, призупиненого через пандемію коронавірусу, відбудеться 4 червня.

Наразі в турнірній таблиці лідирує Порту, але Бенфіка відстає лише на одне очко. Раніше повідомлялося, що сезон може поновитися в кінці травня.

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