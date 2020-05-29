Суттєво те, як Росія отримала чемпіонат світу, не відрізняється від того, як Україна отримала чемпіонат Європи 2012 року.

Відомий журналіст і коментатор Василь Уткін

"Суттєво те, як Росія отримала чемпіонат світу, не відрізняється від того, як Україна отримала чемпіонат Європи 2012 року. Взагалі ні від чого не відрізняється в цей період.

Не знаю щодо закону, але те, як розподілялося, де що буде проходити, - абсолютно очевидно, що в цьому були замішані суто внутрішні гри. Хочете - назвіть їх корупцією.

Але якщо це правила, які приймають всі, то це не зовсім та корупція, коли хтось один вкрав, другий його покрив, а всі інші нічого про це не знають", - заявив Уткін.