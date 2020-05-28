Новий протокол УПЛ дозволяє відвідувати матчі особам старшим за 60 років

Підсумковий протокол УПЛ зазнав змін

Українські клуби отримали від УПЛ остаточний протокол щодо матчів у умовах пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє tribuna.com.

У новому протоколі вказано, що домашня команда повинна організувати два окремі входи з температурним контролем.

На стадіоні не буде преси - тільки транслятор матчу.

Одночасно по всій території арени можуть перебувати не більше 200 осіб.

Якщо у когось з футболістів діагностують коронавірус, то тур не зупинятимуть, а всі команди не підуть на карантин. На самоізоляції буде знаходитися тільки заражений гравець.

МОЗ рекомендував обмежити доступ на стадіон особам старше 60 років. Але в протоколі, який отримали клуби, такої вказівки немає.

Раніше повідомлялося, що Михайличенко залишиться без асистентів на матчах УПЛ.