У Туреччині назвали дату рестарту чемпіонату

У Туреччині відновиться чемпіонат

Федерація футболу Туреччини схвалила відновлення національної першості 12 червня.

Про це повідомляє пресслужба ФФТ.

У цей день відбудуться два матчі 27-го туру: Гезтепе - Трабзонспор і Фенербахче - Кайсеріспор.

Інші поєдинки 27-го туру будуть зіграні з 13 по 15 червня. 16 і 18 червня відбудуться матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Туреччини.

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Також ФФТ затвердила тимчасове правило про проведення до п'яти замін кожної з команд в одному матчі. При цьому, команди мають тільки три можливості за поєдинок використовувати всі свої заміни.

В елітному дивізіоні Туреччини грають п'ятеро українців: Микола Морозюк, Денис Гармаш, Андрій Борячук (всі - Різеспор), Артем Кравець (Кайсеріспор), Сергій Рибалка (Сівасспор).