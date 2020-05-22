Морозюк: Суперліга вище за рівнем, ніж УПЛ

Микола Морозюк прокоментував рівень Суперліги

Захисник Різеспора Микола Морозюк порівняв за рівнем чемпіонат Туреччини і українську Прем'єр-лігу.

Про це розповів сам футболіст.

"Суперліга вище за рівнем, ніж український чемпіонат, якщо брати рівень команд в цілому. Навіть у свої 32 я ставлю собі за мету прогресувати, перебравшись до лав одного з грандів. Зараз мене все абсолютно влаштовує в Різеспорі. Реально все класно, крім положення в чемпіонаті.

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Якщо немає результатів — міняй тактику, правильно? Ми безглуздо втрачали важливі очки там, де не потрібно було цього робити. Це нас надломило, і потім почалася безвиграшна серія з восьми матчів. Сподіваюся, що карантин піде нам на користь, адже ми потребували "рекламної паузи", — розповів Морозюк.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Рухом на стадіоні ім. Лобановського.