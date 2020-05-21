Тоттенгем готовий купити лідера Наполі

Польський нападник може перебратися в клуб АПЛ

Нападник Наполі і національної збірної Польщі Аркадіуш Мілік може продовжити кар'єру у чемпіонаті Англії.

Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

Тоттенгем вже тривалий час стежить за польським футболістом. Сам форвард може покинути клуб в найближчі місяці, якщо не зможе продовжити з неаполітанцями контракт.

У цьому сезоні Мілік провів за Наполі 22 матчі у всіх турнірах, де забив 12 м'ячів. Чинна угода 26-річного поляка з Наполі розрахована до літа 2021 року.

Нагадаємо, Атлетіко націлився на трансфер Міліка.