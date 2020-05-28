Микола Матвієнко травмувався у грі з Рухом

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко відновився після травми голови.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу

Актуально: Каштру: Про склад на Динамо я ще навіть не думав

Гравець повернувся в загальну групу команди. Він разом з іншими футболістами "гірників" продовжує підготовку до матчу 24-го туру УПЛ проти Динамо.

На минулому тижні Матвієнко отримав травму голови в контрольному поєдинку з Рухом (4:1).

24-річний Матвієнко в нинішньому сезоні зіграв 28 матчів за Шахтар у всіх турнірах, відзначившись одним голом і однією результативною передачею.