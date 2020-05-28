Джерело - shakhtar.co.
Захисник Шахтаря Микола Матвієнко відновився після травми голови.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу
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Гравець повернувся в загальну групу команди. Він разом з іншими футболістами "гірників" продовжує підготовку до матчу 24-го туру УПЛ проти Динамо.
На минулому тижні Матвієнко отримав травму голови в контрольному поєдинку з Рухом (4:1).
24-річний Матвієнко в нинішньому сезоні зіграв 28 матчів за Шахтар у всіх турнірах, відзначившись одним голом і однією результативною передачею.