Каштру: Про склад на Динамо я ще навіть не думав

Джерело - footballua.tv.
Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру ще не визначив склад на матч з Динамо.
Про це розповів сам португальський спеціаліст.
"Якщо чесно, про склад на Динамо я ще навіть не думав. Найчастіше склад я придумую ближче до гри. Це те, що не примушує мене переживати.
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Протягом тижня дуже рано визначати склад. У футболі все відбувається дуже раптово. Сьогодні я можу думати про одне складі, а завтра - втрачаю гравців", - сказав Каштру.
Матч Шахтар - Динамо відбудеться в неділю 31 травня в Києві на НСК Олімпійський.