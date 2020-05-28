Каштру: Про склад на Динамо я ще навіть не думав

Луїш Каштру прокоментував матч проти Динамо

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру ще не визначив склад на матч з Динамо.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Якщо чесно, про склад на Динамо я ще навіть не думав. Найчастіше склад я придумую ближче до гри. Це те, що не примушує мене переживати.

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Протягом тижня дуже рано визначати склад. У футболі все відбувається дуже раптово. Сьогодні я можу думати про одне складі, а завтра - втрачаю гравців", - сказав Каштру.

Матч Шахтар - Динамо відбудеться в неділю 31 травня в Києві на НСК Олімпійський.

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