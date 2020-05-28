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Вілліан покине Челсі – колишня зірка Шахтаря обирає між двома грандами АПЛ

Сьогодні 12:41 1454 0
Футболіст має розкішні шанси продовжити кар'єру у Лондоні
Вілліан покине Челсі – колишня зірка Шахтаря обирає між двома грандами АПЛ
#Вілліан, #Челсі

Джерело - football24.ua.

Лондонські клуби Арсенал та Тоттенгем мріють підписати Вілліана.

Про це повідомляє The Sun.

Чинний контракт Вілліана з Челсі втрачає чинність після завершення нинішнього сезону, а щодо нової угоди – сторони так і не домовились. Через фінансові труднощі, викликані коронавірусом, "каноніри" та "шпори" в захваті від можливості безкоштовного підписання зіркового бразильця.

Вілліан провів у Челсі 7 років, перейшовши з Анжи за 35 млн євро. В поточному сезоні бразилець забив 7 голів та 6 разів асистував партнерам. У складі донецького Шахтаря виграв Кубок УЄФА 2008/09.

Раніше, Канте вирішив залишитися у Челсі.

Нагадаємо, Челсі повісив цінник на Канте.

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