Вілліан покине Челсі – колишня зірка Шахтаря обирає між двома грандами АПЛ

Футболіст має розкішні шанси продовжити кар'єру у Лондоні

Лондонські клуби Арсенал та Тоттенгем мріють підписати Вілліана.

Про це повідомляє The Sun.

Чинний контракт Вілліана з Челсі втрачає чинність після завершення нинішнього сезону, а щодо нової угоди – сторони так і не домовились. Через фінансові труднощі, викликані коронавірусом, "каноніри" та "шпори" в захваті від можливості безкоштовного підписання зіркового бразильця.

Вілліан провів у Челсі 7 років, перейшовши з Анжи за 35 млн євро. В поточному сезоні бразилець забив 7 голів та 6 разів асистував партнерам. У складі донецького Шахтаря виграв Кубок УЄФА 2008/09.

Раніше, Канте вирішив залишитися у Челсі.

Нагадаємо, Челсі повісив цінник на Канте.