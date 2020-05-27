Динамо визначилось зі стадіоном на кінцівку сезону

Керівництво Динамо вирішило дограти решту сезону на стадіону ім. Валерія Лобановського.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас у Twitter.

"Київське Динамо усі домашні ігри до завершення сезону проводитиме на стадіоні Лобановського. Логічне рішення, адже матчі минатимуть без глядачів. У клубі порахували нераціональним витрачатись на оренду НСК Олімпійський, який у найближчі два місяці буде у розпорядженні Шахтаря", - розповів Бурбас.