Дубль Цітаішвілі приніс перемогу Динамо над Олімпіком

Кияни перемогли завдяки швидким голам

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27-го травня, відбувся контрольний матч за участі київського Динамо та донецького Олімпіка.

Цітаішвілі вийшов з перших хвилин матчу і досить швидко віддячив тренерському штабу. Він досить швидко забив два швидкі голи – у першому епізоді скористався передачею Вербича, у другому – йому асистував Буяльський.

У середині другого тайму матчу соль не реалізував вихід один на один з голкіпером суперника.

Гра відбулася у зміненому форматі – два тайми по 30 хвилин. Команди вирішили поберегти сили на матчі 24-го туру УПЛ, які вже будуть 30-31 травня.

Контрольний матч

27 травня

Динамо - Олімпік 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Цітаішвілі, 2:0 - Цітаішвілі, 4

Раніше, названо суму, за яку Динамо готове відпустити Циганкова.

Нагадаємо, що 31 травня Шахтар зіграє з Динамо у 24-му турі УПЛ.