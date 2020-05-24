Палкін: Хочеться, щоб 85 років ми вже святкували в Донецьку

Джерело - Чемпіон.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін сподівається, що через рік клуб зможе повернутися в Донецьк, який зараз окупований терористами ДНР.

Про це сказав сам функціонер.

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