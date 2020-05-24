Палкін: Хочеться, щоб 85 років ми вже святкували в Донецьку

Джерело - Чемпіон.
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін сподівається, що через рік клуб зможе повернутися в Донецьк, який зараз окупований терористами ДНР.
Про це сказав сам функціонер.
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"Хочемо привітати уболівальників з днем народження клубу. І команда виграла, так що початок дня хороший. Попереду у нас ще багато роботи. Сподіваємося, що найближчим часом повернемося на свій рівень. Футбол повертається, і навіть такі контрольні матчі дуже важливі, адже вони показують, що життя повертається.
Головне, щоб ми виграли цей матч з коронавірусом. Хочеться, щоб 85 років ми вже святкували в Донецьку, в нашому місті. Хочеться побажати всім повернення", - сказав Палкін.