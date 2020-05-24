Шахтар знищив Рух у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі Шахтар впевнено розібрався з Рухом.

Донецький Шахтар на своїй базі у Святошино обіграв першоліговий Рух в контрольному матчі в рамках підготовки до відновлення сезону в українській Прем'єр-лізі.

Рух відкрив рахунок в матчі після того, як Іван Брикнер дальнім ударом зі штрафного пробив Анатолія Трубіна. Але вже через хвилину Шахтар зрівняв рахунок зусиллями Манора Соломона.

Після перерви гірникам вдалося забити ще тричі: Марлос відзначився з пенальті, третій м'яч команди забив Євген Коноплянка, а четвертий - Жуніор Мораес.

Для Шахтаря це була перша контрольна гра після паузи, викликаної пандемією коронавірусу. Рух вже провів один спаринг, зігравши внічию з Динамо.

Контрольний матч

24 травня

Шахтар - Рух 4:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 9 Брикнер, 1:1 - 10 Соломон, 2:1 - 64 Марлос, 3:1 - 72 Коноплянка, 4:1 - 85 Мораес.