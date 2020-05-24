 Ребров: Буде складно грати без уболівальників | Футбол | Champion.com.ua
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Ребров: Буде складно грати без уболівальників

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Ребров: Буде складно грати без уболівальників
#Ребров

Джерело - Чемпіон.

Ференцварош  заслужено обіграв Дебрецен  у рамках першого туру угорського чемпіонату.

Так вважає головний тренер чемпіона Угорщини Сергій Ребров.

"Упевнений, що угорські уболівальники дуже раді знову бачити футбол. Нам в поєдинку з Дебреценом було не дуже легко, але ми заслужили три очки. З огляду на те, що два місяці не було офіційних матчів, хлопці впоралися добре.

Команда може бути задоволена цим матчем. Вдячний тим, хто створює на стадіоні атмосферу під час матчів (на трибунах були розставлені картонні фігури). Це мотивує футболістів, хоча буде складно грати без уболівальників.

  Важливо: Ференцварош Реброва виграв перший матч після карантину

Зараз Ференцварош не думає про титул, а тільки про майбутній матч", - сказав Ребров.

Команда лідирує, випереджаючи найближчого переслідувача на 6 очок.

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