Ференцварош Реброва виграв перший матч після карантину

Джерело - Чемпіон.
Ференцварош, який очолює Сергій Ребров, здобув перемогу над Деберценом у рамках першого туру угорського чемпіонату.
Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Українці Олександр Зубков та Ігор Харатін вийшли в стартовому складі команди.
Чемпіонат Угорщини - OTP Банк Ліга
23 травня, 1 тур
Ференцварош - Деберцен 2:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 13 Боді, 1:1 - 22 Сігер, 2:1 - 42 Сігер
Нагадаємо, на українському телеканалі транслюватимуть матчі чемпіонату Угорщини.
Раніше, Ференцварош Реброва відновив тренування.