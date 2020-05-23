Ференцварош Реброва виграв перший матч після карантину

Зубков та Харатін вийшли в стартовому складі

Джерело - Чемпіон.

Ференцварош, який очолює Сергій Ребров, здобув перемогу над Деберценом у рамках першого туру угорського чемпіонату.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Українці Олександр Зубков та Ігор Харатін вийшли в стартовому складі команди.

Чемпіонат Угорщини - OTP Банк Ліга

23 травня, 1 тур

Ференцварош - Деберцен 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 13 Боді, 1:1 - 22 Сігер, 2:1 - 42 Сігер

Нагадаємо, на українському телеканалі транслюватимуть матчі чемпіонату Угорщини.

Раніше, Ференцварош Реброва відновив тренування.