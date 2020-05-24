Шевченко відзначив Зінченка і Ярмоленка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко чекає на повернення Андрія Ярмоленка.

Про це сказав сам фахівець.

"У нас багато хороших гравців. В Англії є Олександр Зінченко, який грає за Ман Сіті. Відмінний футболіст, який може грати на різних позиціях. Він дуже розумний гравець.

Також чудовий футболіст Ярмоленко з Вест Гема, у нього є відмінні якості. Він страждає від травм, які не давали йому провести півсезону. Зараз він відновився, чекаю його повернення", - сказав Шевченко.