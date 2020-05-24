Шевченко відзначив Зінченка і Ярмоленка

Джерело - ua-football.com.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко чекає на повернення Андрія Ярмоленка.
Про це сказав сам фахівець.
"У нас багато хороших гравців. В Англії є Олександр Зінченко, який грає за Ман Сіті. Відмінний футболіст, який може грати на різних позиціях. Він дуже розумний гравець.
Також чудовий футболіст Ярмоленко з Вест Гема, у нього є відмінні якості. Він страждає від травм, які не давали йому провести півсезону. Зараз він відновився, чекаю його повернення", - сказав Шевченко.
Нагадаємо, Шевченко та Бєланов потрапили до рейтингу суперечливих володарів Золотого м'яча.