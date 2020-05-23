 Евертон спробує підписати Сілву, якщо він не продовжить контракт | Футбол | Champion.com.ua
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Евертон спробує підписати Сілву

Вчора 23:15 504 0
Карло Анчелотті хоче запросити бразильця
Евертон спробує підписати Сілву
#Сілва, #Евертон, #Анчелотті, #Алан, #Наполі, #ПСЖ, #Лілль, #Магальяес

Джерело - Чемпіон.

Ліверпульський Евертон має намір підсилити склад декількома гравцями.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Пріоритетними варіантами залишаються захисник Лілля Габріел Магальяес і півзахисник Наполі Аллан.

При цьому тренер "ірисок" Карло Анчелотті хотів би запросити Тіаго Сілву. Якщо 35-річний бразилець не продовжить контракт з ПСЖ, Евертон спробує підписати його.

Нагадаємо, Евертон планує позбутися Сігюрдссона.

Також, Анчелотті хоче бачити Бейла і Хамеса в Евертоні.

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