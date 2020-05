Ліверпульський Евертон має намір підсилити склад декількома гравцями.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Пріоритетними варіантами залишаються захисник Лілля Габріел Магальяес і півзахисник Наполі Аллан.

При цьому тренер "ірисок" Карло Анчелотті хотів би запросити Тіаго Сілву. Якщо 35-річний бразилець не продовжить контракт з ПСЖ, Евертон спробує підписати його.

