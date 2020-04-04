 Дві зірки Реала можуть опинитися в Евертоні за проханням Анчелотті | Футбол | Champion.com.ua
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Анчелотті хоче бачити Бейла і Хамеса в Евертоні

Сьогодні 09:54 319 0
"Іриски" можуть запропонувати довгостроковий контракт
Анчелотті хоче бачити Бейла і Хамеса в Евертоні
#Евертон, #Бейл, #Родрігес, #Анчелотті

Джерело - Marca.

Англійський Евертон може придбати двох гравців мадридського Реала Гарета Бейла та Хамеса Родрігеса.

Про це повідомляє Marca.

Анчелотті знає, що підписати Бейла буде нелегко, але він вважає, що зуміє переконати валлійця приєднатися до Евертону. Також Анчелотті вважає, що зуміє вмовити і Хамеса.

Термін чинної угоди Бейла з Реалом закінчується через два роки, контракт Хамеса закінчується через рік.

Відзначається, що Евертон готовий запропонувати футболістам довгострокові угоди.

Нагадаємо, Шевченко потрапив у команду мрії Анчелотті.

Також, найкращий бомбардир Серії А може продовжити кар'єру в Евертоні.

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