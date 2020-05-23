Колишній головний тренер лондонського Тоттенгему Маурісіо Почеттіно відкритий до пропозицій з будь-яких країн та ліг.

Про це він розповів поратлу The Guardian.

"Я дуже відкритий до пропозицій, мені цікавий скоріше проект, а не з якої країни клуб. Так, ми любимо Англію і Прем'єр-лігу. Я все ще думаю, що Прем'єр-ліга - найкраща ліга в світі. АПЛ - один з варіантів, і, звичайно, працювати тут може бути моїм пріоритетом, але я не закритий для переїзду в іншу країну", - сказав Почеттіно.