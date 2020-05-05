Трансферні цілі Барселони залежать від Почеттіно

Трансфер каталонців залежить від Ньюкасла

Майбутня трансферна кампанія каталонської Барселони багато в чому буде залежати від фахівця Маурісіо Почеттіно, що є головним кандидатом на посаду наставника Ньюкасла.

Про це повідомляє Marca.

Барселона має намір підсилити склад як мінімум одним ТОП-форвардом. Пріоритетними варіантами для синьо-гранатових є лідер Парі Сен-Жермен Неймар і гравець міланського Інтера Лаутаро Мартінес, кожен з яких коштує понад € 100 млн.

Щоб зібрати необхідну суму каталонський клуб спочатку буде змушений розлучитися з декількома футболістами, включаючи півзахисника Філіпа Коутінью. У послугах бразильця, якого Барса оцінює в € 80 млн, зацікавлений Ньюкасл і особисто Почеттіно. Якщо Ньюкасл купить Коутінью за необхідну суму, це значно збільшить шанси синьо-гранатових на великий трансфер.

Нагадаємо, Ньюкасл почав переговори з Наполі щодо Кулібалі.