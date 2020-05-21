 На українському телеканалі транслюватимуть матчі чемпіонату Угорщини | Футбол | Champion.com.ua
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На українському телеканалі транслюватимуть матчі чемпіонату Угорщини

Сьогодні 08:17 1006 0
Першим матчем буде зустріч Ференцварош - Дебрецен
На українському телеканалі транслюватимуть матчі чемпіонату Угорщини
#Ребров

Джерело - ua-football.com.

Телеканали Sport покажуть матчі Угорщини - чемпіонату у вищій лізі й розіграшу кубка.

Про це повідомляє Поверхность.

У програмі Sport 2 на цей тиждень у суботу, 23 травня, о 17:00 запланована трансляція матчу чемпіонату Ференцварош - Дебрецен.

Одразу після завершення попередньої гри – матчі 1/2 кубка Угорщини Мезйокйовешд - Фегервар (19:00) і МТК Будапешт - Гонвед (21:00).

Усі ігри покажуть в прямому ефірі.

Нагадаємо, що в чемпіонаті Угорщини виступає чимало українців. Ференцварош тренує Сергій Ребров, за команду грають Олександр Зубков та Ігор Харатін, а в Дебрецені - Ерік Кушнір, Олександр Надь та Юрій Габовда.

Раніше, Ференцварош Реброва відновив тренування.

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