Ярмоленко разом з Вест Гемом приступив до тренувань в малих групах

Про це повідомляє пресслужба клубу

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Вест Гем разом із українцем Андрієм Ярмоленком відновив тренування в малих групах.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Тренувальний процес ведеться з дотриманням медичного протоколу, перед в'їздом на базу гравцям перевіряють температуру.

✅ Health screening

✅ Temperature readings

✅ Small groups

✅ Social distancing



Back at it. IRONS ❤️ pic.twitter.com/oQjeIFMDhQ — West Ham United (@🏠) (@WestHam) May 23, 2020

Нагадаємо, агент спростував перехід Ярмоленка у Динамо.

Раніше, Вест Гем зацікавився Русланом Маліновським.