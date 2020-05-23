 Ярмоленко разом з Вест Гемом приступив до тренувань в малих групах | Футбол | Champion.com.ua
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Ярмоленко разом з Вест Гемом приступив до тренувань в малих групах

Сьогодні 19:08 134 0
Про це повідомляє пресслужба клубу
Ярмоленко разом з Вест Гемом приступив до тренувань в малих групах
#Вест Гем, #Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Вест Гем разом із українцем Андрієм Ярмоленком відновив тренування в малих групах.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Тренувальний процес ведеться з дотриманням медичного протоколу, перед в'їздом на базу гравцям перевіряють температуру.

Нагадаємо, агент спростував перехід Ярмоленка у Динамо.

Раніше, Вест Гем зацікавився Русланом Маліновським.

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