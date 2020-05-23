Ярмоленко разом з Вест Гемом приступив до тренувань в малих групах

Джерело - Чемпіон.
Лондонський Вест Гем разом із українцем Андрієм Ярмоленком відновив тренування в малих групах.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Тренувальний процес ведеться з дотриманням медичного протоколу, перед в'їздом на базу гравцям перевіряють температуру.
✅ Health screening— West Ham United (@🏠) (@WestHam) May 23, 2020
✅ Temperature readings
✅ Small groups
✅ Social distancing
Back at it. IRONS ❤️ pic.twitter.com/oQjeIFMDhQ
Нагадаємо, агент спростував перехід Ярмоленка у Динамо.
Раніше, Вест Гем зацікавився Русланом Маліновським.